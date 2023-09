Vingt-cinq arrestations dans le quartier Nord de Bruxelles pour exploitation sexuelle

Vingt-cinq personnes suspectées de traite des êtres humains ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire au cours d'une opération policière menée mercredi dans la capitale, a indiqué le parquet. Au total, la police a perquisitionné 56 adresses dans le cadre de cette enquête qui porte sur le milieu de la prostitution nigériane et ghanéenne à Bruxelles.

Durant cette action, qui a mobilisé la police judiciaire fédérale de Bruxelles, appuyée par la police fédérale et la zone de Bruxelles-Nord, 30 maisons de prostitution du quartier Nord de Bruxelles ont été mises sous scellés et sont sous le coup d'une fermeture judiciaire. Les autres adresses, situées à Bruxelles mais aussi en provinces d'Anvers, de Flandre orientale et de Liège, concernent les domiciles des suspects.

Les forces de l'ordre ont procédé à 25 arrestations judiciaires, tandis que 23 autres personnes ont été privées de liberté administrativement. Selon l'enquête, trois hommes sont soupçonnés d'avoir fait venir des jeunes femmes du Nigeria pour les livrer à la prostitution dans la capitale belge. "Transitant généralement par la France ou l'Italie, celles-ci se retrouvent pour la plupart en situation précaire et illégale dans notre pays", relève le parquet de Bruxelles.