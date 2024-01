Vingt-deux personnes, dont trois policiers, arrêtées dans un vaste dossier de stupéfiants

La police judiciaire fédérale de Bruxelles et la zone de police Bruxelles Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) ont mis en place, en concertation avec le parquet de Bruxelles, une équipe commune d'enquête en février 2023 à la suite de plusieurs crimes graves, notamment des faits de violences liés au milieu de la drogue, détaille la police fédérale.

Outre les suspects, dont certains potentiellement dangereux, plusieurs sociétés étaient également visées par les perquisitions qui ont eu lieu dans plusieurs arrondissements judiciaires, dont Bruxelles et Anvers. Au cours de l'intervention, de l'argent, des véhicules de luxe et une arme de poing ont aussi été saisis.

L'enquête a ainsi pu démontrer l'existence de trafics de stupéfiants à plusieurs niveaux allant du deal local à l'import-export et de suspecter l'implication de certains individus dans des règlements de comptes par armes à feu.

L'importation de cocaïne via le port d'Anvers a été, quant à elle, mise en évidence par l'analyse de plusieurs téléphones SKY ECC. Certains protagonistes sont suspectés d'avoir voulu exporter de la cocaïne vers l'Angleterre au moyen d'hélicoptères, souligne la police.

Mardi, cette vaste opération a mobilisé plus de 350 policiers locaux et fédéraux et notamment les unités spéciales de la police fédérale, ainsi que plusieurs unités spécialisées de la police locale.