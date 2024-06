Vingt mois avec sursis pour avoir maltraité ses sept enfants à Viroinval

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un homme pour des faits de coups et harcèlement à l'égard de sa compagne et de traitements dégradants à l'égard de ses sept enfants, entre juin 2015 et juin 2020, à 20 mois de prison assortis d'un sursis simple de trois ans. Une peine supplémentaire de 10 mois de prison, elle aussi assortie d'un sursis simple de trois ans, a été prononcée à son encontre pour des préventions relatives à la détention illégale d'armes.