Vingt mois de prison pour des coups à sa compagne

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné mardi un homme à 20 mois de prison ferme dans un dossier relatif à des violences intrafamiliales survenue à Verviers. Le prévenu, né en 1973, avait déjà été condamné à 14 reprises. Le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de l'homme reconnu coupable de coups et des traitements dégradant à l'égard de sa compagne. Il faisait pourtant l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec elle.

Les faits s'étaient produits le 27 décembre 2023. "Le prévenu avait été condamné à 20 mois de prison et après six mois, il bénéficiait d'une libération conditionnelle. Les conditions n'ont pas été respectées puisqu'il a immédiatement repris contact avec sa compagne et que de nouveaux faits ont été commis", a expliqué le ministère public.

Fin 2023, la victime n'avait pas fait état de coups mais avait expliqué être tombée pour justifier une fracture au niveau du bras. Ce n'est qu'en mars 2024, lorsqu'elle avait porté plainte pour des coups, qu'elle avait indiqué avoir déjà été violentée en décembre.