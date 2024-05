Vingt mois de prison requis pour des coups sur sa compagne

Le parquet a requis vendredi, devant le tribunal correctionnel de Verviers, une peine d'emprisonnement de 20 mois ferme à l'encontre d'un homme né en 1973. Déjà condamné à 14 reprises, il comparaissait pour des coups et des traitements dégradants à l'égard de sa compagne alors qu'il lui était interdit d'avoir des contacts avec cette dernière.

Les faits se sont produits le 27 décembre 2023. "Le prévenu avait été condamné à 20 mois de prison et après six mois, il bénéficiait d'une libération conditionnelle. Les conditions n'ont pas été respectées puisqu'il a immédiatement repris contact avec sa compagne et que de nouveau faits ont été commis", a expliqué le ministère public.

Lors de l'audience, le prévenu a reconnu lui avoir cassé les deux bras. Il a aussi reconnu lui cracher régulièrement dessus, ce qui lui vaut les poursuites pour traitements dégradants.