Vols commis par une organisation criminelle : les poursuites déclarées irrecevables

Les faits, 25 vols qualifiés et 12 tentatives de vols, ont été commis durant le premier semestre de l'année 2020 par une organisation criminelle venue d'Albanie et localisée à Schaerbeek. Elle aurait réalisé, pour un montant dépassant 300.000 euros, des vols de plaques d'immatriculations, d'argent, de cigarettes et de boissons dans des habitations et des stations-service.

Le prévenu qui comparaissait le 11 avril était accusé d'avoir loué les véhicules qui ont servi à commettre les vols, notamment une Ford C-Max et une puissante Audi RS3. Il affirmait qu'il n'était pas en Belgique au moment des faits, mais que sa carte d'identité avait été utilisée par des complices pour louer ces véhicules.

Le conseil de cet homme avait plaidé l'irrecevabilité des poursuites à titre principal et l'acquittement à titre subsidiaire. "Il était en prison en Allemagne et aurait dû être présent à son procès. On lui demande aujourd'hui de s'expliquer sur son emploi du temps d'il y a quatre ans."