"On a vu des cadavres": Lucianna et Christophe sont toujours bloqués en Egypte après le naufrage, ils estiment être "en prison"

Il poursuit en expliquant que, pour le moment, le rapatriement est impossible. "On est obligé d'attendre la police, on vient d'appeler Europ Assistance et ils nous disent que pour un rapatriement, il faut une urgence médicale, voilà ce qu'ils nous ont répondu Europ Assistance en Belgique".

Le cauchemar continue pour les deux Belges rescapés du naufrage d'un bateau en Egypte. Lucianna et Christophe, originaires de Namur, ont été après leur sauvetage, placés dans un dispensaire à Marsa Alam. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Christophe appelle à l'aide : "On ne nous a pas désinfectés, on nous a fait des prises de sang, les draps, tout est dégueu, la salle de bain tout est dégueulasse, tout est cassé".

La voix tremblante, il décrit la situation : "Là, on est à Marsa Alam, on doit aller à El Gouna chercher des passeports, puis aller au Caire pour faire un stem, pour pouvoir rentrer, putain personne sait faire quelque chose ? C'est pas possible... On a vu des cadavres, des gens sont morts à côté de nous et on nous demande d'avoir une urgence médicale pour rentrer".

"C'est une prison ici. On peut pas sortir, on peut rien faire, on est bloqué là. Il faut faire quelque chose. (...) On n'en peut plus, déjà, ce qu'on a vécu, on doit faire tout ça, on en peut plus", termine-t-il en pleurant.

Le bateau transportait 31 touristes de différentes nationalités ainsi que 13 membres d'équipage, lorsqu'il a été frappé par une grande vague tôt lundi qui l'a fait chavirer près de Marsa Alam, dans le sud-est de l'Egypte.