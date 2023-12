Zambie: plus de 30 personnes piégées dans l'effondrement d'une mine

Plus de 30 personnes ont été piégées sous les décombres lors de l'effondrement d'une mine, dans une région de Zambie connue pour ses activités illégales d'extraction de cuivre, a indiqué le ministre de l'Intérieur.

"Je tiens à informer la nation qu'une tragédie est en cours à Chingola", a-t-il ajouté sans donner plus de détails.

"Nous avons plus de 30 personnes sous les décombres" d'une mine de fortune, a déclaré Jack Mwiimbu devant le Parlement.

Le ministère des Mines n'a fait aucun commentaire, précisant qu'il procéderait d'abord à une inspection sur le site, dans la région de Chingola, à environ 400 km au nord de la capitale Lusaka.

La Zambie est l'un des plus grands producteurs de cuivre. Dans la région de Chingola se trouve l'une des plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert au monde et certaines des collines formées de stériles miniers sont hautes d'une centaine de mètres.