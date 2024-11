Fête du Roi: Albert II présent pour le Te Deum, mais pas la reine Paola ni la princesse Claire

Pour d'autres comme Anne, c'est la première fois. "On a passé la nuit sur Bruxelles, on vient du sud de la Belgique et on s'est dit que c'est le moment de venir en tant que Belge ici pour la fête du roi."

Et puis il y a Brian, pour qui c'est important que la jeunesse s'intéresse à la monarchie. "Revigorer un petit peu notamment les associations d'anciens combattants, les associations du souvenir, de la mémoire, parce que généralement les personnes qui y sont sont un peu âgées. On essaye de revigorer un petit peu ça et d'être actifs au niveau de la jeunesse."

Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants n'étaient pas présents. La tradition exigeant que le roi ne se célèbre pas lui-même.