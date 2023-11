La famille royale recevra 43 millions d'euros de dotations en 2024: une enveloppe en hausse

La maison royale coûtera près d'1,3 million d'euros supplémentaires aux contribuables l'an prochain, soit plus de 43 millions d'euros au total. Ce coût a été publié sur le site de la Chambre, a indiqué Het Laatste Nieuws ce vendredi. Si cette croissance peut s'expliquer par l'inflation et l'indexation, une partie importante du budget reste directement destinée aux honoraires de la famille royale.

La princesse Astrid verra notamment sa dotation dépasser 400.000 euros par an pour la première fois, tandis que le roi Albert recevra 1.165.000 euros de pension. Ces dotations sont composées de deux parties: un traitement de haut fonctionnaire imposable et une somme qui permet de couvrir les dépenses de fonctionnement et de personnel. Par contre, les frais de la vie privée ne sont pas acceptés. Par exemple, les achats de vêtements ou les frais scolaires. Le prince Laurent va également recevoir une dotation de 388.000 euros.

La princesse Élisabeth, âgée de 22 ans, a également droit à une dotation depuis son 18e anniversaire. Il a toutefois été décidé qu'elle ne la réclame pas tant qu'elle étudie à l'université. Aucune subvention n'est par contre attribuée à la princesse Delphine.