La RTBF va assurer une large couverture audiovisuelle de la visite du pape en Belgique

Les médias belges, mais aussi étrangers, vont couvrir très largement les pas du pape François sur le sol belge. Pour la presse audiovisuelle, la RTBF va pratiquement permettre de suivre cette visite de bout en bout. RTL et LN24 feront également une édition spéciale dimanche matin.

Le lendemain, la RTBF proposera de 09h15 à 11h00 l'émission "C'est vous qui le dites" en direct du Palais de Laeken pour suivre les discours du Roi et du pape. La plateforme Auvio proposera un direct de la visite du souverain pontife depuis Laeken jusqu'à son arrivée à la KU Leuven l'après-midi.

La chaîne d'information LN24 abordera cette visite lors d'une émission vendredi entre 20h00 et 22h00.

Samedi, la visite du chef de l'Église catholique au sein de la Basilique de Koekelberg sera retransmise sur Auvio. Tout comme son passage à l'UCLouvain l'après-midi. Le dispositif du service public prévoit aussi un direct sur La Une.

Pour la dernière journée du pape en Belgique, la RTBF proposera un direct avant-messe entre 08h30 et 10h00 depuis le studio installé dans le stade Roi Baudouin en bord de pelouse avec Patrick Weber, Françoise Baré et Rebecca Alsberge, déléguée épiscopale pour le Brabant wallon. À partir de 10h00, et jusqu'à 12h00, la messe sera diffusée en direct.

RTL sera également en édition spéciale à partir de 08h15 dimanche avec la retransmission de l'eucharistie au Stade Baudouin. LN24 couvrira également l'événement avec la retransmission de la messe à partir de 10h00.

À la mi-journée, La Une sera en édition spéciale de 12h00 à 13h00 avec François De Brigode.