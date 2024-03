Le couple royal acclamé par la population d'Audenarde

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus à Audenarde (Flandre orientale), mardi, pour y découvrir le savoir-faire local. Les souverains ont été chaleureusement acclamés sur la place du Marché par un millier de badauds.

Dans la matinée, le couple royal a d'abord visité Aarova, une société de travail adapté spécialisée d'une part dans la production textile, et d'autre part dans la production de pâtes et le catering. Près de 400 personnes s'activent aujourd'hui dans cette entreprise qui favorise au maximum les circuits courts.

Ensuite, le Roi et la Reine ont salué la population sur la place du Marché, avant de découvrir le musée de la ville et son impressionnante collection de tapisseries anciennes. Entre le 15e et le 18e siècle, Audenarde était l'un des principaux centres de production de tapisseries flamandes. La restauration d'une oeuvre peut parfois s'étaler sur une année, a expliqué un restaurateur au monarque.