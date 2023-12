Le couple royal participe à un atelier avec de jeunes réfugiés à Berlin

Le couple royal s'est rendu au "kunstlaboratorium S27", une institution éducative de la capitale allemande qui propose des activités extrascolaires à quelque 2.000 adolescents et jeunes adultes chaque année. Le Roi et la Reine y ont notamment été accueillis par le maire Kai Wegner et la directrice générale et créative du centre, Barbara Meyer.

Tandis que le roi Philippe participait à un atelier de cuisine, la reine Mathilde a assisté à un atelier de textile situé à l'étage inférieur. Elle y a échangé avec de jeunes réfugiées venant, notamment, d'Iran, de Palestine et du Pérou. La Reine les a interrogées sur leur production de tapis et bracelets et sur les apprentissages au centre.