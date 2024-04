Le musée anversois KMSKA remporte le Prix Reine Mathilde 2024 avec "De Trappen"

Le Prix Reine Mathilde 2024 a été décerné mercredi au projet "De Trappen", porté par le Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA). Conçu "à 100% par des jeunes, pour des jeunes", "De Trappen" vise à créer un lieu sûr et une plateforme permettant aux jeunes en situation de vulnérabilité, souvent peu familiarisés avec les musées et institutions culturelles, de s'évader temporairement de leur quotidien.

"De Trappen" a pour ambition de créer, au sein du KMSKA, un lieu sécurisant au cœur duquel les jeunes plus vulnérables peuvent se développer et s'épanouir. Les initiateurs de ce projet souhaitent rendre le musée plus accessible à ce groupe cible, en adaptant leur politique et leur programme en conséquence.

Le projet sera mené par un groupe de 25 jeunes qui, en collaboration avec l'équipe du KMSKA, développeront un programme destiné à un public plus large. Un espace spécifique sera aménagé dans le musée, où plus de 200 jeunes vulnérables pourront s'initier à l'art et exprimer leur créativité, accompagnés par des professionnels de l'art et de l'encadrement psychologique.