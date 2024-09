Le pape François a été accueilli par le Roi et la Reine à l'aéroport de Melsbroek

Le Roi, en sa qualité de Chef des armées, a d'abord salué les troupes présentes sur le tarmac de l'aéroport militaire avec la Brabançonne, avant d'être rejoint par la reine Mathilde.

Un tapis rouge avait été déroulé jusqu'à l'entrée de l'avion papal. Après de longues minutes, et sous un ciel noirci par la météo capricieuse, le souverain pontife est sorti de l'avion, sourire aux lèvres, où il a été accueilli par le Roi et la Reine, le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, en plus des évêques belges, des recteurs de la KU Leuven et de l'UCLouvain et d'autres responsables ecclésiastiques et civils.