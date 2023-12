Le Roi mise sur la "force de l'espérance" face aux "temps sombres"

Le roi Philippe a vanté dimanche la "force de l'espérance" pour faire face aux "temps sombres" vécus en cette année 2023, avec une scène internationale dominée par des conflits armés et des guerres, en Ukraine, en République démocratique du Congo, au Soudan et des violences "inouïes" au Proche-Orient.

Il a également, dans son message diffusé à l'occasion de Noël et du Nouvel An sur les principales chaînes de radio et de télévision du pays, déploré le fait que "malheureusement, la violence due à l'exclusion, à la discrimination, au racisme reste présente dans notre société".

Le souverain y oppose toutefois "une force vitale", celle "de l'espérance".