"Les liens entre nos pays sont inébranlables"

"Mes ancêtres sont intimement liés à la création de votre nation par leur rôle historique", a affirmé le souverain. "La langue allemande et notre frontière commune lient notre destin". Le roi Philippe a par ailleurs salué la "fiabilité et la constance" de Berlin et a qualifié l'Allemagne et la Belgique de "partenaires multilatéraux solides, alors même que la paix est mise à l'épreuve en Ukraine, au Moyen-Orient et dans tant d'autres endroits".

Le souverain a ensuite évoqué les efforts conjoints des deux pays en matière de transition énergétique, de fabrication de semi-conducteurs, d'exploration de l'espace, ainsi que de marché du travail. Il a également fait mention du championnat d'Europe de football, qui se déroulera en Allemagne l'année prochaine.