Visite royale dans une ferme de La Bruyère: le roi Philippe s'imprègne des réalités du secteur agricole

Ce mercredi matin, le roi Philippe s'est rendu dans une ferme pour discuter avec les agriculteurs des défis et préoccupations du secteur agricole, en écoutant attentivement leurs messages et en partageant leurs réalités.

Sébastien Geens, éleveur depuis 12 ans, a eu l'opportunité d'échanger avec le roi lors de sa visite dans sa ferme. Il a souligné l'importance pour les responsables politiques de comprendre la réalité du terrain. Il a également exprimé le besoin de visibilité médiatique pour partager les messages des agriculteurs et faire entendre leurs problématiques.

Le roi Philippe a visité ce mercredi matin une exploitation agricole à Villers-lez-Heest dans la province de Namur. Notre souverain a discuté des défis et des préoccupations du secteur agricole avec des agriculteurs aux profils divers : éleveurs, céréaliers, maraîchers et arboriculteurs. Des représentants de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) participaient également à cette rencontre.

L'objectif de cette rencontre était de mettre en lumière les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés, en particulier les conditions de travail de plus en plus complexes. En effet, les conditions de travail ont considérablement évolué, comme le souligne l'un des agriculteurs, Simon Beguin : "Les conditions de travail ont énormément changé, surtout par rapport à l'administratif. On en revient à chaque fois au même problème".

Le roi a accordé une attention particulière à chacun des sept agriculteurs participants, écoutant leurs préoccupations. Ces derniers espèrent que le message sera transmis et pris en compte par les responsables politiques.