Fin de la grève au centre fermé de Vottem, le travail reprend à 22h00

Depuis lundi 18 décembre, le personnel du centre était en arrêt de travail : il dénonçait un manque de moyens humains pour gérer les détenus répartis dans les trois ailes, des dysfonctionnements multiples, notamment d'ordre sanitaire, et des tensions au sein de l'établissement. Jeudi, les directeurs de l'office des étrangers et du SPF intérieur sont venus sur place pour effectuer le tour des bâtiments et se rendre compte de leur état, et un accord a pu être dégagé.

Les membres du personnel ont été informés par leur délégation respective. Le préavis de grève n'a toutefois pas été retiré de crainte que les engagements pris par les directions ne soient pas respectés. "Si les promesses ne sont pas tenues, d'autres actions ne sont pas exclues l'année prochaine," a conclu Stéphane Pepin, secrétaire permanent CSC Services publics.