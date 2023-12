Fin de la grève au centre fermé de Vottem, le travail reprend à 22h00

Depuis lundi 18 décembre, le personnel du centre était en arrêt de travail: il dénonçait un manque de moyens humains pour gérer les détenus répartis dans les trois ailes, des dysfonctionnements multiples, surtout d'ordre sanitaire, et des tensions au sein de l'établissement. Jeudi, les directeurs de l'office des étrangers et du SPF intérieur sont venus sur place pour effectuer le tour des bâtiments et se rendre compte de leur état, et un accord a pu être dégagé.

"Nous sommes satisfaits de cette concertation qui a permis d'ouvrir les yeux de la direction de l'Office des étrangers sur la problématique du centre de Vottem. Notre personnel a aussi fort apprécié que les directions viennent sur site les rencontrer. On espère que les propositions formulées ne resteront pas que des promesses", commente jeudi Stéphane Pepin, secrétaire permanent CSC Services publics.