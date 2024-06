Info trafic: plusieurs accidents à signaler ce matin, voici les ralentissements de ce lundi matin

08h29 Nouvel accident à Foyennes L'accident entre un camion et une voiture sur la E429 à Froyennes en direction de Lille a été dégagé. Il reste quelques files entre Kain et Froyennes vers Lille (+10 min) et sur l'E42 Mons-Tournai entre Antoing et Kain (+20 min). La police signale un accident au même endroit (Froyennes) mais dans l'autre sens cette fois vers Bruxelles sans pour l'instant d'impact sur vos conditions de circulation. Sur le ring extérieur de Bruxelles encore 15 minutes à ajouter entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard. 20 minutes sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles et de l'E19 Anvers-Bruxelles comme entre Wezembeek-Oppem et Le carrefour Léonard sur le ring intérieur en direction de Waterloo. Situation plus calme sur l'E411 Namur-Bruxelles avec seulement 5 minutes à ralentir depuis Jezus-Eik. Vous ralentissez aussi 10 minutes sur cette E411 entre Custine et l'Aire de SALAZINE vers Namur.

08h09 Encore des ralentissements autour de Bruxelles Pas mal de zones de ralentissements autour de la Capitale : L'accident sur le ring extérieur à hauteur de Groenendaal a été dégagé mais il vous faut encore ajouter 25 minutes depuis Mont-Saint-Jean vers Zaventem. Sur le ring intérieur, vous ralentissez 15 minutes entre Haut-Ittre et le Parking de Ruisbroek vers Grand-Bigard, 20 minutes entre Grand-Bigard et Machelen vers Zaventem et 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo. Dans l'autre sens, 10 minutes entre Grimbergen et Wemmel vers Grand-Bigard. 20 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Heverlee et maintenant 25 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles de Zemst à Machelen Du côté de l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille, l'accident à Froyennes vous ralentit maintenant 45 minutes vers Lille entre Tournai-Nord et Froyennes. Des répercussions également sur l'E42 Mons-Tournai avec 30 minutes à ajouter entre Antoing et Kain.

07h29 La circulation compliquée par les deux accidents L'accident sur le ring extérieur à hauteur de Groenendaal complique bien évidemment votre circulation vers la Capitale. Déjà 25 minutes de files entre Waterloo-Centre et Groenendaal vers Zaventem. Du côté de l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille, cet accident à Froyennes impliquant un camion et une voiture vous ralentit encore 1/2 heure vers Lille entre Kain et Froyennes. Début des files vers la Capitale également sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Wolwué-Saint-Etienne (+10 min) Vous ajoutez aussi 15 minutes sur l'E19 venant d'Anvers entre Zemst et Machelen. Quelques légères files sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard (+5 min) On rappelle enfin cet accident qui s'est produit sur la Nationale 641 qui relie Huy à Ocquier. Il s'est produit à Huy. La chaussée est fermée dans les deux sens avec mise en place de déviations locales.

07h11 Plusieurs accidents à signaler ce matin Un accident impliquant un camion et une voiture est signalé en bande de droite sur l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille à hauteur de Froyennes en direction de Lille. Les files sont présentes avec 30 minutes à ralentir entre Kain et Froyennes vers Lille. Un second accident vient d'être signalé en bande de gauche sur le ring extérieur à hauteur de Groenendaal avec le début des files vers le Carrefour Léonard (+7 min) Sur le ring intérieur, ce sont les files habituelles entre Grand-Bigard et Jette (+5 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis 7 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Dans l'autre sens, sur le ring extérieur, vous ajoutez 8 minutes entre Grimbergen et Jette vers Grand-Bigard. Ralentissements sur l'E40 en venant de Gand. Vous ajoutez 15 minutes entre Alost et Grand-Bigard.

06h29 Les ralentissements habituels autour de la capitale commencent Les premiers ralentissements "habituels" sont présents autour de la capitale : Sur le ring intérieur : entre Grand-Bigard et Jette (+4 min), entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem (+7 min) et évidemment ente Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+7 min). Quelques légères files aussi sur le ring extérieur entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard (+3 min) Pas loin de là, quelques ralentissements sur l'E40 venant de Gand : +6 min entre Ternat et Grand-Bigard vers la Capitale donc.