Journée portes ouvertes mercredi pour les 12 Carrefours et Cités des Métiers

Les Carrefours et les Cités des Métiers rassemblent en un seul lieu l'expertise de l'IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises), des Missions régionales pour l'emploi, de l'Interfédération des Centres d'insertion socioprofessionnelle (CISP), de l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq), de l'Enseignement de promotion sociale, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Forem pour proposer "une offre de services d'orientation riche et diversifiée".

Les trois Cités de Namur, Liège et Charleroi, et les neuf Carrefours de Tournai, Mouscron, La Louvière, Mons, Huy, Verviers, Marche, Arlon et Nivelles sont accessibles gratuitement, avec ou sans rendez-vous.