La police l'arrête pour téléphone au volant et trouve finalement plus de 6 kilos d'ecstasy

Le 16 janvier dernier, aux alentours de 23h, une patrouille de police arrête un automobiliste qui téléphonait au volant et qui commettait plusieurs infractions au code de la route à Molenbeek-Saint-Jean. Lors du contrôle, les policiers découvrent que le conducteur possède deux téléphones portables et une importante somme d'argent en liquide, plus de 1500€. En fouillant un peu plus, la patrouille tombe ensuite sur un sachet contenant 6 pilules d'ecstasy et 7500 capsules de Pregabaline, un médicament destiné à traiter l'épilepsie, les troubles anxieux généralisés et les douleurs neuropathiques, mais détourné comme drogue depuis quelques années à cause de ses effets euphorisants et sédatifs.

Les forces de l'ordre décident alors d'aller plus loin en perquisitionnant le domicile du conducteur à Dilbeek. Là elles trouvent une machine sous vide, 11 250€ en liquide, mais surtout, plus de 6 kilos d'ecstasy.