Un mouvement de jeunesse socialiste aurait détourné plusieurs millions d'euros: un candidat à l'élection communale inculpé

Deux des quatre suspects entendus depuis mercredi dans le cadre d'un détournement présumé de plusieurs millions d'euros au profit du mouvement de jeunesse des Faucons rouges ont été inculpés et libérés sous conditions, a indiqué jeudi la porte-parole du parquet de Liège, Catherine Collignon.

"Pour l'un des inculpés dont je ne citerai pas les noms, la période infractionnelle s'étend de 2015 à 2024. Pour le second, elle va de 2019 à 2024. Ils ont été libérés sous conditions", a précisé Catherine Collignon.

Quatre personnes, dont un agent de l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que trois individus liés au mouvement de jeunesse, avaient été interpellées pour être entendues par les enquêteurs. Au terme de leurs auditions, deux des quatre suspects ont été présentés à un juge d'instruction qui les a inculpés de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, ainsi que d'infraction à l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations.

Plusieurs perquisitions avaient été menées mercredi dans le cadre du détournement présumé de plusieurs millions d'euros au sein des instances du mouvement de jeunesse des Faucons rouges. Le siège de l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bd Léopold II à Molenbeek, et celui du mouvement de jeunesse à Huy avaient été perquisitionnés.

S'inspirant des valeurs socialistes et démocrates, selon son site internet, le mouvement de jeunesse des Faucons rouges organise des activités culturelles, sportives et créatives pour les jeunes. Il compte une trentaine de sections locales réparties en Wallonie et à Bruxelles.