"Un problème de sécurité et de santé publique": les avocats dénoncent la surpopulation carcérale belge

Denis Bosquet, avocat pénaliste, l’affirme : la surpopulation carcérale résulte de la législation qui a récemment changé. "Le SPF justice a décidé il y a quelques années de faire exécuter les petites peines, c’est-à-dire les peines de moins de 2 ou 3 ans. Ces nouvelles dispositions sont en application depuis le mois de septembre 2022", explique-t-il. "Les directeurs de prisons, les agents pénitenciers s’inquiétaient évidemment du tsunami de détenus que ça allait apporter en prison, et ce tsunami se vérifie aujourd’hui. En un an, nous sommes passés de 10.000 à 12.300 détenus et ce chiffre ne fait qu’augmenter".

"Nous ne sommes pas contre les exécutions des petites peines", continue-t-il, "mais le projet qui était en cours était un projet de maisons de transition qui accompagnent les détenus vers la sortie et vers une resocialisation, ce qui empêche les risques de récidives. Le problème est que ces maisons de transitions n’existent pas ou sont en nombre largement insuffisant. À l’heure où je vous parle, il n’y a qu’une cinquantaine de détenus qui s’y trouvent, le reste est incarcéré, c’est-à-dire environ 2.000 détenus de plus en un an et demi".