La Wallonie débloque 81 millions d'euros pour les médicaments de thérapie innovante

Le gouvernement wallon, en collaboration avec Biowin et le Service Public de Wallonie, a lancé mercredi un partenariat d'innovation dédié aux ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products), les médicaments de thérapie innovante. Un budget de 81 millions sur trois ans a été débloqué. Plus de 470 emplois directs et 1.200 indirects devraient être créés lors des cinq prochaines années.

Dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, le gouvernement wallon a validé fin 2023 le financement d'un partenariat d'innovation spécifique au domaine des médicaments de thérapie innovante. Il a été présenté mercredi à Suarlée (Namur) et mis en place dans un processus de co-construction regroupant tous les acteurs du secteur, et mené par BioWin, le pôle de compétitivité en santé de la Région wallonne, et le département de la Recherche et du Développement technologique du Service Public de Wallonie Économie, Emploi, Recherche.

Pas moins de 26 partenaires sont impliqués dans ce partenariat, doté d'un budget de 81 millions d'euros. Celui-ci est financé à 60% par de l'argent public et à 40% de fonds privés des entreprises. Près de 23 millions d'euros avaient déjà été octroyés en 2023.