L'accident sur le ring a été dégagé: quelles sont les conditions de circulation ce mardi?

Les températures sont toujours négatives en ce deuxième jour de rentrée. Le gel est généralisé, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, des plaques de glace ou de neige durcie pourront être présentes. Ailleurs, les routes seront plus sèches et ce risque plus localisé.

09h42 L'accident sur le ring a été dégagé L'accident à Zellik sur le ring intérieur de Bruxelles a été dégagé. Il reste encore 25 minutes à ralentir entre Anderlecht-Sud et Grand-Bigard et 30 minutes entre Affligem et Berchem-Sainte-Agathe sur l'E40 venant de Gand. L'accident sur la E40 Aix-la-Chapelle - Liège à hauteur de Herstal ralentit toujours votre circulation en direction de Bruxelles. 30 minutes de perdues depuis l'Aire de Melen avec également des répercussions sur l'E25 Maastricht-Liège avec 7 minutes de perdues entre Argenteau et Cheratte. Sur l'E40 venant de Bruxelles cette fois, l'accident à Haasrode vous ralenti une petite dizaine de minutes du Parking de Heverlee à Haasrode. Bonne nouvelle : l'accident sur l'E19 Mons-Valenciennes à hauteur du Roeulx a également été dégagé.

08h39 Plusieurs accidents à signaler Un accident s'est produit sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège à hauteur de Herstal. La bande de gauche est obstruée par les deux véhicules en cause. Sur cet axe fort fréquenté, les files se forment rapidement avec déjà 25 minutes à perdre entre l'Aire de Tignée et Hermée-Hauts-Sarts. L'accident à Zellik sur le ring intérieur de Bruxelles perturbe toujours assez fortement votre circulation. Il faudra ajouter 45 minutes sur votre temps de parcours entre Anderlecht-Nord et Jette. Cet accident qui a aussi des fortes implications sur l'autoroute E40 venant de Gand avec 45 minutes de ralentissements entre Ternat et Berchem-Sainte-Agathe. Ralentissements qui s'allongent également sur la E40 Liège-Bruxelles où vous ralentissez maintenant 20 minutes depuis Bertem. Cette E40 où vient de se produire un accident à hauteur de Haasrode mais en direction de Liège cette fois. La bande de gauche est bloquée. Enfin, un accident s'est aussi produit sur l'E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes à hauteur du Roeulx en direction de Mons. 2 véhicules sont impliqués en bande de gauche. Le passage serait difficile au niveau de la sortie 21.

08h09 Accident sur le ring intérieur Un accident vient de se produire à hauteur de Zellik sur le ring intérieur de Bruxelles. La bande de gauche est bloquée. 20 minutes sont à ajouter entre Grand-Bigard et Jette. Vous ajouterez ensuite 25 minutes plus loin entre Expo et Machelen en direction de Zaventem. Les files sont surtout présentes autour et en direction de Bruxelles ce matin avec: 10 minutes de perdues sur l'E40 Liège-Bruxelles avec des files de Everberg à Woluwé-Saint-Etienne. 15 minutes de perdues sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Affligem et Berchem-Sainte-Agathe. 15 minutes de ralentissement sur l'E411 Namur-Bruxelles de Hoeilaart au Carrefour Léonard. Il vous faudra y ajouter 15 minutes entre Champion et l'Aire d'Aische-en-Refail suite à la zone de chantier. 20 minutes sur le ring extérieur entre Waterloo-centre et le Carrefour Léonard. 25 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen.

07h31 Un poids lourd en panne sur le ring intérieur de Bruxelles Un poids lourd est signalé en panne sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Zaventem. Il obstrue la bande de droite en direction de Tervuren. Vous ralentissez 15 minutes à l'approche de Bruxelles sur la E19 venant d'Anvers. Files qui débutent près du Parking de Peutie jusque Machelen. Sur le ring extérieur de Bruxelles, vous ajouterez 10 minutes à votre trajet entre Waterloo et le Carrefour Léonard. 15 minutes également de perdues entre Diegem et Anderlecht en direction de Halle. Sur la E40 Liège-Bruxelles, début des files du matin avec 5 minutes à patienter entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne.

07h12 Risque de plaques de glace surtout au sud du sillon Sambre et Meuse Vous ajouterez 10 minutes à votre trajet si vous circulez sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Machelen en direction de Zaventem. C'est 6 minutes que vous ajouterez sur la E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. 7 minutes à perdre sur la E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. On rappellera cette alerte jaune aux conditions glissantes émise par l'IRM jusque 10h. Le gel est généralisé. Vous risquez de rencontrer des plaques de glace surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Prudence.

06h31 7 minutes de perdues en direction de Zaventem Les premiers ralentissements sont constatés sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen où vous perdez 7 minutes en direction de Zaventem.