L'ancien président de l'UWE, Jacques Crahay, est décédé

Jacques Crahay, président de l'Union wallonne des entreprises (UWE) de 2018 à 2021 est décédé à 67 ans, a annoncé samedi AKT, la nouvelle alliance entre l'Union wallonne des Entreprises et les Chambres de commerce et d'industrie du sud du pays.

"Jacques Crahay a réformé la gouvernance de l'UWE et a su insuffler la volonté de travailler autrement, en sortant des positions traditionnelles. Il nous inspire encore beaucoup aujourd'hui et continuera de nous inspirer à l'avenir", a commenté la CEO d'AKT for Wallonia, Cécile Neven.

"Nous sommes sous le choc d'avoir perdu une figure inspirante de l'entrepreneuriat wallon. Jacques était un homme bon et attachant, un homme de conviction qui, au sein de notre institution, a su donner au développement durable la place incontournable qu'il doit avoir dans l'activité économique. Sa vision et sa bienveillance nous manqueront beaucoup. Il avait encore tellement à apporter à la Wallonie et au monde", a de son côté souligné le président d'AKT for Wallonia, Pierre Mottet.

À la tête pendant plus de 20 ans de l'entreprise agro-alimentaire Cosucra, Jacques Crahay avait joué le rôle de "patron des patrons wallons" entre 2018 et 2021. Durant son mandat, ses propos en faveur d'une modération économique et de la transition écologique avaient suscité pas mal de remous au sein du monde entrepreneurial wallon.

Le 9 juin dernier, il s'était présenté aux élections régionales wallonnes à la quatrième place sur la liste d'Ecolo dans le Brabant wallon.