Le taux de chômage à 14% en Wallonie en mars

Fin mars, la Wallonie comptait 227.047 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI). Parmi ces personnes, la moitié (50,1%) perçoit des allocations de chômage ou d'insertion et 13% sont des jeunes en stage d'insertion. Parmi les chercheurs d'emploi, 21% sont inoccupés depuis moins de six mois et 46% depuis deux ans ou plus.

A un an d'écart, le nombre de demandeurs d'emploi bénéficiaires d'allocations est en recul de 4,8% et le nombre de jeunes en stage d'insertion de 22,5%.