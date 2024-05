Légère augmentation du nombre de nuitées réservées en Wallonie en 2023

Sans surprise, les Belges sont ceux qui ont réservé le plus grand nombre de nuitées (5.430.066) en 2023 en Wallonie. Ils sont suivis par les Néerlandais (2.024.319), la catégorie "autres nationalités" (731.489), les Français (635.710), les Allemands (508.874) et les Britanniques (171.216).

L'OwT a toutefois observé une diminution de près de 5% du nombre de nuitées réservées par des Belges en 2023 par rapport à l'année précédente. En 2022, ils en avaient réservé 5.695.405, toujours selon les données provisoires.

Par rapport à 2022, les Britanniques et les Allemands sont ceux qui enregistrent la progression la plus importante, avec respectivement 34,8% et 33,6% de nuitées réservées en plus.

"L'année 2023 est meilleure" que l'année précédant la pandémie de Covid-19, a commenté l'observatoire. "La Wallonie enregistre une hausse de 9% (8.727.266 nuitées en 2019) et excepté le Royaume-Uni, toutes les nationalités, les Belges y compris, sont en progression", a-t-il ajouté.