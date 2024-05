Les revenus autorisés 2025-2029 des gestionnaires de réseaux de distribution sont bouclés

Le revenu autorisé agrégé électricité progresse de 4% entre 2025 et 2029 (13% entre 2024 et 2029). Quant au revenu autorisé agrégé gaz, il bondit de 6% entre 2025 et 2029 (8% entre 2024 et 2029).

Ces évolutions "reflètent évidemment l'évolution liée au contexte économique y compris l'inflation, mais traduisent aussi les enjeux importants qui s'imposent au secteur dans les années futures", commente la Cwape. "Il est important de noter qu'il n'y a pas de correspondance entre la hauteur de ces augmentations des revenus autorisés et les évolutions futures des tarifs de distribution", poursuit-elle.