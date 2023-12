2023 s'envole avec fracas

Le risque d'averses sera un peu plus marqué dans le nord-ouest et sur l'Ardenne. Le vent fera s'envoler les parures de fêtes, soufflant généralement entre 60 et 70 km/h. Les rafales pourront cependant atteindre 70 à 80 km/h sous les plus fortes averses, prévient l'IRM.

Le passage à 2024 s'effectuera sous ce temps variable, ponctué d'averses parfois intenses. À défaut de l'explosion des feux d'artifice, annulés en de nombreux endroits du pays, minuit grondera sous quelques coups de tonnerre. Le vent restera soutenu, avec un risque de rafales de 60 à 70 km/h, voire davantage sous les averses les plus intenses. Les minima oscilleront entre 2 et 8°C.