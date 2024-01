Activation de la phase provinciale du plan catastrophe en Flandre orientale

La phase provinciale du plan catastrophe a été activée en Flandre orientale en raison des inondations, après concertation avec les autorités locales et les gestionnaires des voies d'eau, indique Carina Van Cauter, la gouverneure de Flandre orientale.

Les seuils d'alerte de crue ont été dépassés dans neuf zones du bassin de l'Escaut et dans sept zones du bassin de la Dendre.

La province est notamment traversée par la Dendre, dont le seuil d'alerte de crue a été dépassé dans plusieurs localités dont Idegem et Denderleeuw. La Lys a également dépassé le seuil d'alerte à Deinze et Machelen.

Les autorités en charge des cours d'eau prennent un maximum de mesures préventives pour évacuer l'eau, explique la gouverneure. Des pompes ainsi que des digues et des sacs de sable ont été mis en place dans les zones les plus critiques.

Les communes d'Audenarde, Kluisbergen, Kruisem et Wortegem-Petegem, qui font partie de la zone de police des Ardennes flamandes, ont activé la phase communale du plan catastrophe. "Nous avons distribué 9.000 sacs de sable. Les travailleurs de la Ville rempliront encore des sacs toute la soirée et toute la nuit, pour soutenir les habitants et les pompiers", explique le bourgmestre d'Audenarde, Marnic De Meulemeester. "Une dizaine de rues ont été fermées en raison des intempéries."