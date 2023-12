Afrique du Sud: au moins sept morts et onze disparus dans des inondations

Sept personnes ont trouvé la mort et onze sont portées disparues en Afrique du Sud à la suite d'inondations, selon un nouveau bilan mardi des autorités locales.

Six des sept décès sont à déplorer à Ladysmith même, le septième à Mandeni, plus au sud.

Des pluies torrentielles se sont abattues dimanche soir sur la ville de Ladysmith, dans la province du KwaZulu-Natal, provoquant une vague de boue qui a balayé un quartier, détruit des habitations et emporté des véhicules.

Une personne a été retrouvée morte dans une maison détruite par les eaux; deux autres se trouvaient à l'intérieur et n'ont toujours pas été localisées.

Trois corps sans vie ont été retrouvés dans un minibus qui transportait neuf passagers; les six autres personnes sont toujours portées disparues, a détaillé la responsable.

"Nous avons six décès confirmés et 10 personnes portées disparues" à Ladysmith, a indiqué mardi à l'AFP une responsable des autorités provinciales, sous couvert d'anonymat, précisant que les recherches avaient repris dans la journée.

Au moins deux autres habitants de Ladysmith ont été découverts morts dans leurs véhicules emportés par les inondations.

Plus au sud, un cours d'eau est sorti de son lit à Mandeni : un garçon de huit ans a trouvé la mort et un homme est porté disparu, selon les secours, ce qui porte le bilan total des morts à sept et celui des disparus à onze.

De nouvelles fortes précipitations sont attendues sur le KwaZulu-Natal mardi.