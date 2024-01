Alerte jaune aux conditions glissantes sur presque tout le pays

Dans le courant de la soirée, la nuit de jeudi à vendredi et encore temporairement vendredi matin, de faibles bruines verglaçantes en provenance d'Allemagne et des Pays-Bas gagneront la Belgique. Celles-ci pourront rendre les routes glissantes. Raison pour laquelle l'Institut royal météorologique (IRM) émet jeudi soir une alerte jaune aux conditions glissantes sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la Côte.

L'avertissement est valable jusqu'à vendredi, 08h00, à Bruxelles, Anvers ainsi que dans le Brabant wallon, le Brabant flamand et le Limbourg. Il est étendu jusqu'à 09h00 dans le Hainaut et jusqu'à 10h00 dans les régions de Liège, Namur et Luxembourg. En Flandre occidentale et orientale, il restera en vigueur jusqu'à 07h00.