Alerte jaune aux orages en province de Luxembourg, le numéro 1722 activé

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis vendredi matin une alerte jaune aux orages en province de Luxembourg entre 8h00 et 12h00. Le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers a dès lors été activé, indique le SPF Intérieur.

L'IRM s'attend à d'intenses averses et des orages vendredi matin dans l'extrême sud du pays. Des cumuls de précipitations de plus 20 mm pourront tomber sur une période de 6 heures.

En cas de dommages importants causés par le vent ou la pluie, une demande d'assistance des pompiers peut ainsi être introduite via ce numéro. Le SPF Intérieur recommande de solliciter l'aide des pompiers via le guichet électronique sur le site www.1722.be, "le moyen le plus direct" pour joindre les hommes du feu. Il est également possible d'appeler directement le numéro par téléphone.

Si une vie est en danger, c'est bien le 112 qu'il faut composer.