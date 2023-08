Alternance de soleil et nuages avec un risque d'averses

Après la dissipation de la grisaille présente par endroits, le ciel deviendra changeant mercredi matin, avec de belles périodes ensoleillées et quelques champs nuageux; ceux-ci seront un peu plus nombreux du centre au sud-est du pays où ils pourraient laisser échapper quelques averses isolées et parfois orageuses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront de 21°C en Hautes-Fagnes et au littoral à 26°C en Campine, sous un vent devenant faible à modéré de secteur nord à nord-est.