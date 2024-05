Alternance d'éclaircies et de nuages en ce long week-end de l'Ascension

Soleil et nuages se partageront le ciel jeudi après-midi sur le centre du pays où les cumulus pourraient laisser échapper localement quelques gouttes. Il fera aussi un peu plus chaud que les jours précédents avec des maxima autour de 18 ou 19 degrés dans l'intérieur des terres et de 16 degrés à la Côte où l'atmosphère restera brumeuse ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, sous un vent généralement faible de nord à nord-est, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Jeudi soir et la nuit suivante, le ciel sera pratiquement dégagé avec localement des bancs de brouillard qui seront toutefois moins répandus que ce matin. Les minima se situeront autour de 6 degrés en Ardenne et entre 7 et 9 degrés ailleurs, sous un vent faible s'orientant au secteur est.

Vendredi, l'éventuelle grisaille matinale se lèvera rapidement, et le temps deviendra alors ensoleillé avec des nuages cumuliformes et des voiles d'altitude. Les maxima se situeront autour de 16 degrés dans la région côtière ainsi qu'en Hautes-Fagnes, et autour de 20 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est à est.