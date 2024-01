Après la pluie et le gel, c'est la neige qui vient ralentir les chantiers: les retards s'accumulent dans le secteur de la construction

"Il y a trop de risques de chutes ou pour les travailleurs. On prend cela en considération et la clé est la diversification des chantiers pour garantir aux ouvriers une continuité de travail", explique ce gérant d'entreprise.

Quand on gère une entreprise de construction, surtout en hiver, le maître-mot est : organisation. Les yeux sur son planning, Patrick Bruggeman tente de s'adapter à la neige : deux de ses chantiers sont à l'arrêt et pour les autres, il doit constamment modifier l'agenda.

L'un des deux chantiers à l'arrêt est une construction de Woluwé Saint-Lambert. Depuis octobre, la construction n'a pas été épargnée par la météo : après le gel et la pluie, c'est maintenant la neige ! Selon une enquête réalisée par la Fédération de la construction auprès de 300 entreprises, 70% d'entre elles ont des retards dans les chantiers et dans un cas sur deux, ce retard dépasse trois semaines.

"Il y a des risques d'accident, donc on doit faire attention, même si on a des délais, on ne peut risquer que quelque chose arrive", explique le gérant. Les patrons d'entreprises demandent aux clients de l'indulgence et selon la même étude, 7 clients sur 10 sont compréhensifs.

Un effort est donc demandé aux autres si le retard est acceptable et justifié.