Après les orages d'hier soir, quelle météo est prévue pour cette première semaine de juillet?

La couche nuageuse augmentera à nouveau depuis l'ouest avec des averses atteignant la frange littorale. Celles-ci gagneront finalement la partie centrale du pays en soirée. Les températures seront comprises entre 17 et 22 degrés, indique l'IRM. La soirée sera pluvieuse sur l'ensemble du pays, avec des minimas de 11 à 14 degrés.

L'institut royal météorologique (IRM) avait activé une alerte orange aux orages en province de Luxembourg à partir de 22h la nuit dernière. Ce matin, le temps est encore pluvieux par endroit. Il fera ensuite généralement sec sur la plupart des régions avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux.

Lundi

Les dernières averses quitteront notre pays par l'est. Le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux avec un temps légèrement variable. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 19 ou 20 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent modéré de nord-ouest.

Mardi

Beaucoup de nuages seront présents avec des périodes de pluie ou des averses. Il fera frais avec des maxima de 14 degrés en haute Ardenne à 19 ou 20 degrés dans le centre. Le vent modéré d'ouest tournera au nord-ouest.

Mercredi

Le ciel sera souvent très nuageux voire couvert avec des périodes de pluie ou des averses en provenance de la mer du Nord. Les maxima se situeront entre 15 et 19 degrés sous un vent modéré et à la mer parfois assez fort d'ouest à sud-ouest.