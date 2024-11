Attention sur les routes: l'IRM émet un avertissement jaune aux conditions glissantes

Des averses de neige toucheront encore les hauteurs de l'Ardenne (au-dessus de 400 mètres d'altitude environ) en fin d'après-midi, dans la soirée et en première partie de nuit, ce qui conduira à une accumulation supplémentaire de quelques centimètres par endroits, prévient l'IRM.

L'Institut royal météorologique (IRM) a réitéré vendredi son avertissement jaune aux conditions glissantes pour les provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg et du Limbourg.

Les routes pourront en outre encore être localement humides ou mouillées sur l'est du territoire alors qu'il gèlera à nouveau. Des plaques de glace pourraient donc se former par endroits. L'avertissement entre en vigueur à partir de 17h00 et sera d'application jusqu'à 08h00 samedi matin.