Au moins 148 morts et 59 disparus dans les inondations au Népal

Au moins 148 personnes sont mortes et 59 sont portées disparues au Népal, à la suite des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, notamment dans la capitale Katmandou, selon un nouveau bilan officiel annoncé dimanche.

De grandes parties de l'est et du centre du pays himalayen sont inondées depuis vendredi, tout comme des quartiers entiers de Katmandou. Des rivières ont connu des crues soudaines, provoquant de nombreux dégâts et pertes en vies humaines.

L'autorité nationale népalaise chargée de la réduction des risques de désastres a revu dimanche à la hausse le bilan humain : désormais 148 morts et 59 disparus. Un précédent décompte faisait état de 126 morts et 63 disparus.