Au moins 78 morts dans des inondations au Brésil

Au moins 78 civils ont trouvé la mort dans les graves inondations qui ont frappé le sud du Brésil. Il y a également 175 blessés et plus de 100 disparus après des jours de pluie, a déclaré dimanche soir l'agence de protection civile du pays sud-américain.

Quelque 850.000 habitants de 340 villes de l'État du Rio Grande do Sul ont été touchés et l'état d'urgence a été décrété dans la plupart d'entre elles. Dans la capitale régionale Porto Alegre, le lac Guaíba, où convergent plusieurs rivières, a atteint son niveau d'eau le plus élevé depuis 1941, soit 5,28 mètres, ont rapporté les médias locaux.

En l'espace de dix jours, l'État, qui borde l'Argentine et l'Uruguay, a reçu autant de précipitations que la normale en trois mois.