Averses et éclaircies se partageront le ciel dimanche après-midi

Le temps sera encore fort nuageux dimanche en début d'après-midi, avant l'apparition de timides éclaircies, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 11 et 13°C en haute Belgique et avoisineront 14 ou 15°C sur les autres régions. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest et quelques averses resteront possibles.

Dimanche soir, le temps redeviendra sec et le ciel s'éclaircira. En seconde partie de nuit, des nuages élevés plus nombreux arriveront depuis la frontière française alors que des nuages bas, de la brume ou du brouillard se formeront en Ardenne. Les minima atteindront 2 à 5°C en Ardenne, 6 ou 7°C dans le centre et 9°C à la mer. Le vent sera faible et s'orientera du sud-ouest au nord-est.

Lundi, la journée débutera sous un soleil voilé. En cours de journée, la couche nuageuse s'épaissira avant l'arrivée d'une zone de pluie en fin d'après-midi depuis la France.