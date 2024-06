Averses et éclaircies se partageront le ciel pour la suite du week-end

Le temps deviendra plus sec samedi après-midi, et quelques éclaircies feront même leur apparition, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. En début de soirée, la nébulosité redeviendra plus variable, avec des averses prévues notamment en Flandre. Les maxima varieront entre 14 degrés en haute Ardenne et 18 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort. Des rafales pourront atteindre de 55 à 65 km/ h, voire un peu plus localement.