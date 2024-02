Averses et giboulées au programme

La nébulosité sera variable à parfois assez abondante avec quelques averses ou giboulées samedi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Elles seront un peu plus marquées en Ardenne et sur l'ouest du pays, où un petit coup de tonnerre n'est pas exclu. En fin de journée, une zone d'averses ou de giboulées plus structurée abordera l'ouest du pays. Le temps sera frais avec des maxima de 3 degrés en haute Ardenne et 7 ou 8 degrés sur le centre et l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

La nuit prochaine, une zone d'averses parfois sous forme de grésil traversera notre pays d'ouest en est. Leur activité sera plus marquée sur l'ouest et le nord du pays. En haute Ardenne, quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront se produire par endroits avec temporairement une petite accumulation au-dessus de 500 à 600 mètres. En seconde partie de nuit, le temps redeviendra plus sec à partir du littoral et quelques éclaircies reviendront sur l'ouest du pays. Dans les autres régions, le ciel restera très nuageux et les nuages bas pourront parfois masquer les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre 0 degré en haute Ardenne et 4 ou 5 degrés en Flandre. Le vent restera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Dimanche, la journée débutera sous un ciel variable à très nuageux avec encore quelques averses isolées, surtout sur le nord et l'est du pays. L'après-midi, le ciel se couvrira, puis une zone de pluie active envahira le pays à partir de la France en soirée. Les maxima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne et 9 ou 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud, s'orientant ensuite au sud-est.