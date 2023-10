Averses intenses au programme de vendredi

La journée de vendredi se passera sous la pluie, partout en Belgique. Tout le territoire est placé en alerte jaune jusqu'à 18h, et les provinces de Liège, Namur et Luxembourg le sont jusqu'à samedi matin. L'Institut royal météorologique (IRM) indique que les cumuls pourront dépasser 25 litres/mètre carré en plusieurs endroits et même atteindre 30 à 35l/m2 localement.

Les maxima varieront de 13 à 17°.

Samedi, le temps sera variable et venteux avec de nombreux nuages et des périodes de pluie ou des averses. Les maxima se situeront entre 11 et 16° et le vent pourra être assez fort, avec des rafales jusqu'à 70 km/h.