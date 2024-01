Avertissement aux conditions glissantes: encore quelques flocons avant des éclaircies

Ce matin, il neigera encore au sud du sillon Sambre et Meuse sous une nébulosité abondante. Ailleurs, de larges éclaircies sont prévues mais sur le nord-ouest du pays, quelques averses hivernales seront possibles depuis la côte, prévoit l'IRM qui a lancé un avertissement aux conditions glissantes pour ce jeudi. Entre 1 et 4 cm de neige supplémentaire sera encore possible.