Avertissement émis par l'IRM pour des orages à partir de mardi après-midi

La Belgique sera sous l'influence de courants chauds et instables remontant de France. Des orages se développeront. Ils seront parfois intenses avec un risque de grêle, de fortes bourrasques de vent, et des précipitations abondantes. Ces dernières pourraient localement dépasser les 20 mm en 1 heure et, cumulées à celles de la nuit de lundi à mardi, les 25 mm en 24 heures (entre mardi minuit et mercredi minuit) avec très localement possibilité de valeurs jusqu'à 40 ou 50 mm en 24 heures.