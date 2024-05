Avertissement jaune pour des brumes et bancs de brouillard

L'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) émet un avertissement jaune samedi matin pour de la brume et du brouillard qui pourraient réduire la visibilité sur une bonne partie du territoire en matinée.

Le brouillard pourrait réduire la visibilité à moins de 200 mètres dans la plupart des provinces entre 05h00 et 10h00, avertit l'IRM. Les bancs de brouillard concernent tout le territoire belge, à l'exception des provinces de Flandres Occidentale et Orientale, et d'Anvers.

Le brouillard devrait toutefois rapidement se dissiper dès le milieu de matinée.